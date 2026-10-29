Лесхозы Башкирии отправили на СВО новую партию пиломатериалов

К очередной отправке пиломатериалов в зону специальной военной операции присоединились Илишевский, Дуванский и Зилаирский лесхозы. В общей сложности они подготовили для отправки 35 кубических метров пиломатериалов, необходимых бойцам для обустройства позиций, укрытий и укреплений.

«За каждой партией стоят труд и ответственность работников лесной отрасли. Лесоводы Башкортостана продолжают поддерживать военнослужащих и оперативно откликаться на поступающие запросы. Вместе поддерживаем наших защитников», — подчеркнули в пресс-службе минлесхоза РБ.

Ранее активисты Зилаирского района отправили бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» очередную партию гуманитарной помощи. Лесопромышленные предприятия района отправили на фронт пиломатериалы для обустройства позиций.