Бойцы МСП «Башкортостан» получили партию древесины для обустройства позиций

Активисты Зилаирского района отправили бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» очередную партию гуманитарной помощи. Как сообщает администрация муниципалитета, лесопромышленные предприятия района отправили на фронт пиломатериалы для обустройства позиций.

Кроме того, участники СВО получили необходимые вещи и оборудование, которые помогут им в выполнении боевых задач и быту.

Ранее «Башинформ» сообщал о доставке бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» большой партии гуманитарной помощи, которую собрали предприниматели, общественники, спортсмены. Подробности – в этой публикации агентства.