Район Башкирии отправил в зону СВО десятки печей и 40 кг мёда

Жители Бирского района отправили в зону СВО гуманитарную помощь. Как сообщает администрация муниципалитета, предприниматель Михаил Кумпан передал для военнослужащих подготовленный для фронтовых условий автомобиль.

Вместе с автомобилем бойцам доставят гуманитарную помощь. В её сборе активно участвовали бирские волонтёры, ветераны МВД и неравнодушные жители.

В гуманитарный груз вошли десятки блиндажных и банных печей, генераторы, бензопилы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, рации, медикаменты, сухпайки, окопные свечи, инструменты, постельные принадлежности, продукты, около 40 кг мёда и лекарственные травы, а также домашняя лапша.

Также биряне подготовили для воспитанников детских домов Луганска сладости, одежду, игрушки, книги и подарки.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных региональных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, до 30 ноября.