Район Башкирии отправил в зону СВО десятки печей и 40 кг мёда

Жители Бирского района отправили в зону СВО гуманитарную помощь. Как сообщает администрация муниципалитета, предприниматель Михаил Кумпан передал для военнослужащих подготовленный для фронтовых условий автомобиль.
Вместе с автомобилем бойцам доставят гуманитарную помощь. В её сборе активно участвовали бирские волонтёры, ветераны МВД и неравнодушные жители.
В гуманитарный груз вошли десятки блиндажных и банных печей, генераторы, бензопилы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, рации, медикаменты, сухпайки, окопные свечи, инструменты, постельные принадлежности, продукты, около 40 кг мёда и лекарственные травы, а также домашняя лапша.
Также биряне подготовили для воспитанников детских домов Луганска сладости, одежду, игрушки, книги и подарки.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных региональных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, до 30 ноября.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.