В Башкирии ветераны СВО научили школьников эвакуироваться и не паниковать

Сегодня, 27 октября, в школе № 1 имени М. Абдулина села Киргиз-Мияки Миякинского района ветераны СВО провели для детей показательное занятие по действиям в чрезвычайных ситуациях. Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан.
Как отметили в организации, мужчины, вернувшиеся с фронта, показали школьникам и педагогам, как правильно вести себя при угрозе жизни. При этом особый акцент ветераны сделали на поведении при вооружённом нападении, пожаре и экстренной эвакуации. В основу занятия легли практические ситуации, максимально приближенные к реальным.
По легенде, в здание проник вооружённый преступник. На втором этаже возник условный пожар. Из-за дыма и огня основной путь эвакуации оказался перекрыт.
Педагоги и учащиеся отрабатывали навыки укрытия, сохранения спокойствия и поиска безопасного выхода. Ключевым этапом стала учебная эвакуация через окно второго этажа с использованием верёвочной лестницы.
Отдельный блок ветераны посвятили оказанию первой помощи. Школьникам объяснили правила использования аптечки и порядок действий при оказании помощи условно пострадавшим. После практической части организаторы разобрали ошибки и ответили на вопросы.
Как отметили в Ассоциации, такие занятия формируют у детей реальные навыки поведения в экстремальных ситуациях и готовят педагогов к принятию верных решений. Опыт ветеранов позволяет делать упор на дисциплину, взаимопомощь и психологическую устойчивость.
«Сегодня Ассоциация ветеранов СВО провела в Киргиз-Мияках инструкторско-методическое занятие для учеников школы по действиям в чрезвычайных ситуациях, при угрозе нападения условных террористов и при возникновении возгорания. Отработали методику эвакуации из учебного класса с использованием верёвочной лестницы. Ученикам занятие понравилось. Сначала оно показалось им очень сложным, но после занятия они сказали, что всё выполнимо, главное — перебороть свой страх, не поддаваться панике и быть готовыми к экстремальным ситуациям», — сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана, помощник Главы республики Оскар Ситдиков.
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