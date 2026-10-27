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17:53 (UTC+5), 27 Октября 2026

В Башкирии ветераны СВО научили школьников эвакуироваться и не паниковать

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Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО РБ
Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО РБ
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Сегодня, 27 октября, в школе № 1 имени М. Абдулина села Киргиз-Мияки Миякинского района ветераны СВО провели для детей показательное занятие по действиям в чрезвычайных ситуациях. Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан.

Как отметили в организации, мужчины, вернувшиеся с фронта, показали школьникам и педагогам, как правильно вести себя при угрозе жизни. При этом особый акцент ветераны сделали на поведении при вооружённом нападении, пожаре и экстренной эвакуации. В основу занятия легли практические ситуации, максимально приближенные к реальным.

По легенде, в здание проник вооружённый преступник. На втором этаже возник условный пожар. Из-за дыма и огня основной путь эвакуации оказался перекрыт.

Педагоги и учащиеся отрабатывали навыки укрытия, сохранения спокойствия и поиска безопасного выхода. Ключевым этапом стала учебная эвакуация через окно второго этажа с использованием верёвочной лестницы.

Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
Ильяс Каскинов Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
стоп-кадр видео Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
стоп-кадр видео Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан
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Отдельный блок ветераны посвятили оказанию первой помощи. Школьникам объяснили правила использования аптечки и порядок действий при оказании помощи условно пострадавшим. После практической части организаторы разобрали ошибки и ответили на вопросы.

Как отметили в Ассоциации, такие занятия формируют у детей реальные навыки поведения в экстремальных ситуациях и готовят педагогов к принятию верных решений. Опыт ветеранов позволяет делать упор на дисциплину, взаимопомощь и психологическую устойчивость.

«Сегодня Ассоциация ветеранов СВО провела в Киргиз-Мияках инструкторско-методическое занятие для учеников школы по действиям в чрезвычайных ситуациях, при угрозе нападения условных террористов и при возникновении возгорания. Отработали методику эвакуации из учебного класса с использованием верёвочной лестницы. Ученикам занятие понравилось. Сначала оно показалось им очень сложным, но после занятия они сказали, что всё выполнимо, главное — перебороть свой страх, не поддаваться панике и быть готовыми к экстремальным ситуациям», — сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана, помощник Главы республики Оскар Ситдиков.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии в приложении «Ветеран 02» появились вакансии для участников СВО.

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