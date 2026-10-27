В Башкирии ветераны СВО научили школьников эвакуироваться и не паниковать

Сегодня, 27 октября, в школе № 1 имени М. Абдулина села Киргиз-Мияки Миякинского района ветераны СВО провели для детей показательное занятие по действиям в чрезвычайных ситуациях. Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан.

Как отметили в организации, мужчины, вернувшиеся с фронта, показали школьникам и педагогам, как правильно вести себя при угрозе жизни. При этом особый акцент ветераны сделали на поведении при вооружённом нападении, пожаре и экстренной эвакуации. В основу занятия легли практические ситуации, максимально приближенные к реальным.

По легенде, в здание проник вооружённый преступник. На втором этаже возник условный пожар. Из-за дыма и огня основной путь эвакуации оказался перекрыт.

Педагоги и учащиеся отрабатывали навыки укрытия, сохранения спокойствия и поиска безопасного выхода. Ключевым этапом стала учебная эвакуация через окно второго этажа с использованием верёвочной лестницы.