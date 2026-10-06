В Башкирии в приложении «Ветеран 02» появились вакансии для участников СВО

Ветераны СВО, которые ищут работу, могут воспользоваться приложением «Ветеран 02». Как сообщили в Ассоциации ветеранов СВО республики, в приложении появился отдельный раздел с вакансиями именно для вернувшихся с фронта военнослужащих.

«Ветеран 02» собрал предложения от проверенных работодателей, которые готовы трудоустраивать участников СВО. Вакансии регулярно обновляются, поэтому новые возможности появляются постоянно.

«И самое удобное — не нужно часами искать подходящие предложения на разных сайтах. Открыл „Ветеран 02“, зашёл в раздел „Работа и вакансии“ и сразу посмотрел, что доступно сейчас. Несколько действий — и ты уже знаешь, где можешь найти работу», — говорится в сообщении.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии официально запущено мобильное приложение «Ветеран 02», разработанное для комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Подробнее о нём агентству рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО республики Оскар Ситдиков.