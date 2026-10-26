Оператор РЭБ из Башкирии за два месяца уничтожил 14 дронов ВСУ

Оператор взвода радиоэлектронной борьбы второго батальона имени Салавата Юлаева Эдуард Гарайшин с позывным «Метис» награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщает канал «Башкирский батальон им. Салавата Юлаева». Боец удостоен награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

Рядовой Гарайшин, выполняя задачи по прикрытию государственной границы, с декабря 2025 года по январь 2026 года лично уничтожил 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В сообщении отмечается, что профессионализм и оперативность рядового Гарайшина позволили предотвратить удары по гражданским объектам, а также сохранить жизни военнослужащих и мирных жителей.

Ранее артиллерист из Башкирии Салих Шарипов с позывным «Шарап» доставил боеприпасы и помог уничтожить блиндаж ВСУ, сообщал «Башинформ».