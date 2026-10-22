Артиллерист из Башкирии доставил боеприпасы и помог уничтожить блиндаж ВСУ

Участник специальной военной операции из Башкирии Салих Шарипов с позывным «Шарап» отмечен государственными наградами за самоотверженность и выполнение боевых задач. Он служит в составе расчёта артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан».

Как сообщает «Башкирский батальон», сержант Шарипов во время выполнения боевой задачи по доставке боеприпасов на позиции попал под плотный артиллерийский огонь и атаку дронов противника. Несмотря на полученное ранение, «Шарап» выполнил поставленную задачу, артиллеристы боеприпасы получили и смогли уничтожить блиндаж ВСУ.

За мужество и самоотверженность Салих Шарипов награждён медалями «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

Ранее военнослужащего из села Аскарово с позывным «Аскар» наградили медалью «Воин-герой Абзелиловского района».