Бойца из Башкирии наградили медалью «Воин-герой Абзелиловского района»

Участник СВО из села Аскарово с позывным «Аскар» награждён медалью «Воин-герой Абзелиловского района». Об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

«Аскар» с детства мечтал стать военным. Мужчина в 1995–1997 годах проходил срочную службу в Хабаровском крае, а в апреле 2026 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

На фронте боец служит в должности заместителя командира взвода. Сейчас проходит лечение после ранения. Как только появится возможность, планирует вернуться в строй.

Дома военнослужащего ждут жена и пятеро детей. «Аскару» на передовой помогает рисунок дочери, который он хранит как талисман.

Ранее в Аскаровской школе Абзелиловского района Башкирии увековечили имя Героя России Тамерлана Ильгамова.