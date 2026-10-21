Бойца из Башкирии наградили медалью «Воин-герой Абзелиловского района»

Участник СВО из села Аскарово с позывным «Аскар» награждён медалью «Воин-герой Абзелиловского района». Об этом сообщает канал «Башкирский батальон».
«Аскар» с детства мечтал стать военным. Мужчина в 1995–1997 годах проходил срочную службу в Хабаровском крае, а в апреле 2026 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.
На фронте боец служит в должности заместителя командира взвода. Сейчас проходит лечение после ранения. Как только появится возможность, планирует вернуться в строй.
Дома военнослужащего ждут жена и пятеро детей. «Аскару» на передовой помогает рисунок дочери, который он хранит как талисман.
Ранее в Аскаровской школе Абзелиловского района Башкирии увековечили имя Героя России Тамерлана Ильгамова.
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