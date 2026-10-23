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15:19 (UTC+5), 23 Октября 2026

Ветеран СВО из Башкирии получил господдержку на развитие своего бизнеса

Ильдар Ялаев после возвращения с передовой решил открыть собственный автосервис в Дюртюлинском районе.

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Ильдар Ялаев личный архив
Фото: Ильдар Ялаев | личный архив
Иван Вавилов

Собственное дело военнослужащий решил начать благодаря богатому опыту работы с машинами и техникой. Обратившись на муниципальный предпринимательский час, Ильдар Ялаев узнал о мерах господдержки ветеранов спецоперации. В кадровом центре «Работа России» ему помогли подготовить бизнес-план, который он успешно защитил перед комиссией.

Став участником программы АСПК, Ялаев получил финансирование на развитие автосервиса. Благодаря выделенным средствам удалось закупить современное оборудование и расширить спектр услуг.

«Сегодня мастерская обслуживает автовладельцев, которые возвращаются сюда повторно и рекомендуют сервис знакомым. В работе предприниматель делает ставку на качество ремонта, соблюдение сроков и ответственный подход к каждому заказу», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.

Ранее медцентр в Башкирии стал резидентом ТОР «Кумертау».

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