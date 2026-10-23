Ветеран СВО из Башкирии получил господдержку на развитие своего бизнеса

Собственное дело военнослужащий решил начать благодаря богатому опыту работы с машинами и техникой. Обратившись на муниципальный предпринимательский час, Ильдар Ялаев узнал о мерах господдержки ветеранов спецоперации. В кадровом центре «Работа России» ему помогли подготовить бизнес-план, который он успешно защитил перед комиссией.
Став участником программы АСПК, Ялаев получил финансирование на развитие автосервиса. Благодаря выделенным средствам удалось закупить современное оборудование и расширить спектр услуг.
«Сегодня мастерская обслуживает автовладельцев, которые возвращаются сюда повторно и рекомендуют сервис знакомым. В работе предприниматель делает ставку на качество ремонта, соблюдение сроков и ответственный подход к каждому заказу», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.
Ранее медцентр в Башкирии стал резидентом ТОР «Кумертау».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.