Медцентр в Башкирии стал резидентом ТОР «Кумертау»

Учреждение, которые занимает 1,3 тысячи «квадратов», решением минэкономразвития России в 2024 году стало резидентом территории опережающего развития «Кумертау». Также Азат Рахмангулов получил субсидию на полмиллиона рублей в рамках муниципальной программы поддержки МСП.

Эти средства направили на компенсацию части затрат на современное оборудование, сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.

Ранее «Башинформ» рассказывал о житель Башкирии, который развивает племенное коневодство.