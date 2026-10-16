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11:54 (UTC+5), 16 Октября 2026

Медцентр в Башкирии стал резидентом ТОР «Кумертау»

Стоматолог Азат Рахмангулов из Кумертау после нескольких лет работы в госполиклинике трудился в частном кабинете, а затем основал собственный многопрофильный медицинский центр, где оказывают различные услуги.

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Азат Рахмангулов группа для общения Радия Хабирова
Фото: Азат Рахмангулов | группа для общения Радия Хабирова
Иван Вавилов

Учреждение, которые занимает 1,3 тысячи «квадратов», решением минэкономразвития России в 2024 году стало резидентом территории опережающего развития «Кумертау». Также Азат Рахмангулов получил субсидию на полмиллиона рублей в рамках муниципальной программы поддержки МСП.

Эти средства направили на компенсацию части затрат на современное оборудование, сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.

Ранее «Башинформ» рассказывал о житель Башкирии, который развивает племенное коневодство.

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