Житель Башкирии развивает племенное коневодство

На завод, который работает с 1936 года, разводят лошадей русской и орловской рысистых пород, а также башкирской породы. Рождённые здесь рысаки неоднократно побеждали на республиканских и всероссийских соревнованиях.
Сегодня хозяйство под руководством Александра Сенькина для содержания племенного маточного поголовья завод получает государственную поддержку по действующим мерам АПК РБ. Выделенные средства помогают обеспечивать необходимые условия содержания животных, сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.
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