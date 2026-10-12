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17:02 (UTC+5), 12 Октября 2026

Житель Башкирии развивает племенное коневодство

Гендиректор конного завода №119 в селе Ольховое Уфимского района Александр Сенькин с детства связан с лошадьми: вырос в деревне у бабушки и дедушки, с шести лет ездил верхом и ухаживал за животными. В 2015 году он пришёл на предприятие заместителем руководителя, а через год возглавил его.

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Александр Сенькин личный архив
Фото: Александр Сенькин | личный архив
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На завод, который работает с 1936 года, разводят лошадей русской и орловской рысистых пород, а также башкирской породы. Рождённые здесь рысаки неоднократно побеждали на республиканских и всероссийских соревнованиях.

Сегодня хозяйство под руководством Александра Сенькина для содержания племенного маточного поголовья завод получает государственную поддержку по действующим мерам АПК РБ. Выделенные средства помогают обеспечивать необходимые условия содержания животных, сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.

Александр Сенькин личный архив
Фото: Александр Сенькин | личный архив
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