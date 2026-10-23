Сегодня в Уфе участнику СВО передали бронированный автомобиль. Глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов сообщил, что гуманитарный груз получил командир с позывным «Дельфин».

Боец приехал в родные края в краткосрочный отпуск. Скоро он вновь отправится выполнять боевые задачи. С вопросами подготовки к отъезду ему помогает ветеран СВО с позывным «Алтай».

«Вместе с машиной мы передадим нашим парням всё самое необходимое: медикаменты, инструменты и другие вещи — всё то, что поможет хоть немного облегчить службу и сделать быт в непростых условиях чуть комфортнее. На базе администрации Кировского района на постоянной основе формируются гуманитарные конвои. Мы действуем строго по запросам командиров и самих военнослужащих. Принимаем только то, что действительно нужно. В ближайшее время готовится к отправке очередной конвой и в связи с этим объявляем целевой сбор, который сформирован на основании прямых запросов бойцов», — сказал Илвир Нурдавлятов.

Ранее бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» получили партию древесины для обустройства позиций, сообщал «Башинформ».