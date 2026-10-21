Школьный учитель вступил в «БАРС», чтобы защищать предприятия Башкирии

Встать на защиту предприятий и мирных жителей — это дело чести и важный пример для собственных детей и учеников. Так считает командир зенитной самоходной установки республиканского отряда «БАРС» с позывным «Учитель». Как сообщает информационно-новостной портал «Горобзор» со ссылкой на «Молодёжную газету», боец решил подписать контракт после того, как в Башкирии участились налеты на стратегические объекты.

Кроме того, у бойца есть возможность сохранить профессию. «Учитель» выбрал БАРС именно из-за схемы «2 месяца на 2», что позволяет совмещать основную работу и службу в отряде, не теряя квалификацию.

Школьные навыки «Учитель» применяет и на боевой позиции: умение слушать, быстро находить решение и нестандартно мыслить помогают находить общий язык с сослуживцами. Служба, в свою очередь, прокачивает реакцию, выдержку и стратегическое мышление — это плюс и для гражданской работы.

Супруга бойца Елена отреагировала на решение мужа спокойно. Женщина говорит, что он всегда принимает решения сам, а она его поддерживает, зная его ответственность и характер.

«Когда он в командировках, все домашние и школьные вопросы решаю сама. Сложно, но можно. Выплаты приходят вовремя, на нужды семьи хватает. У нас трое детей, они гордятся папой. Мальчики стали собраннее, во всем помогают, дочка от них не отстает», — поделилась женщина.

О том, кто в Башкирии пошёл защищать мирную инфраструктуру, читайте в этой публикации «Башинформа».