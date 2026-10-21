Школьный учитель вступил в «БАРС», чтобы защищать предприятия Башкирии

Встать на защиту предприятий и мирных жителей — это дело чести и важный пример для собственных детей и учеников. Так считает командир зенитной самоходной установки республиканского отряда «БАРС» с позывным «Учитель». Как сообщает информационно-новостной портал «Горобзор» со ссылкой на «Молодёжную газету», боец решил подписать контракт после того, как в Башкирии участились налеты на стратегические объекты.
Кроме того, у бойца есть возможность сохранить профессию. «Учитель» выбрал БАРС именно из-за схемы «2 месяца на 2», что позволяет совмещать основную работу и службу в отряде, не теряя квалификацию.
Школьные навыки «Учитель» применяет и на боевой позиции: умение слушать, быстро находить решение и нестандартно мыслить помогают находить общий язык с сослуживцами. Служба, в свою очередь, прокачивает реакцию, выдержку и стратегическое мышление — это плюс и для гражданской работы.
Супруга бойца Елена отреагировала на решение мужа спокойно. Женщина говорит, что он всегда принимает решения сам, а она его поддерживает, зная его ответственность и характер.
«Когда он в командировках, все домашние и школьные вопросы решаю сама. Сложно, но можно. Выплаты приходят вовремя, на нужды семьи хватает. У нас трое детей, они гордятся папой. Мальчики стали собраннее, во всем помогают, дочка от них не отстает», — поделилась женщина.
О том, кто в Башкирии пошёл защищать мирную инфраструктуру, читайте в этой публикации «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.