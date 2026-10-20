Студент из Уфы подписал спецконтракт для службы в беспилотных войсках

«Кадет» родом из Бураевского района, но давно живёт в Уфе. До подписания контракта он осваивал специальность инженера по проектированию авиационных и ракетных двигателей, а параллельно учился в военно-учебном центре, по окончании которого станет лейтенантом. Сейчас молодой человек больше полугода как выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он рассказал «Башинформу», как принял решение отправиться на фронт и с чем столкнулся на передовой. По словам «Кадета», о наборе по спецконтракту ему рассказали в университете.
«Разъяснили, что это значит, про выплаты, льготы и другие важные вопросы. Ну я и подумал, что это интересно и стоит попробовать, — сказал „Кадет“. — Понимал, что открываются новые перспективы и возможности. Ну и самое главное — защита Родины».
Родители, по словам студента, чувствовали, что он принял решение служить в зоне СВО.
«Вопрос моего решения обсудил сначала с отцом. С ним же, можно сказать, я и поставил подпись. Потом позвонили маме. Она сказала, что мой шаг почувствовала сердцем. Но и она одобрила поступок, не возражала. Конечно, волнуется, как и все матери бойцов, но препятствовать не стала», — рассказывает он.
Реакция однокурсников была более бурной: некоторые даже обиделись, что он раньше не сообщил о решении.
«Но в основном поддержали и пожелали скорейшего возвращения — живым и здоровым. Были и вопросы с их стороны — как и что насчёт службы на передовой. На тот момент рассказал, что знал. Но никого с собой не звал. Решение отправиться на фронт мужчины должны принимать самостоятельно, осознанно и твёрдо», — уверен военнослужащий.
Студент признался, что одно дело – наблюдать за происходящим в новостных лентах, и совсем другое — оказаться на месте событий.
«Можно бесконечно рассуждать о том, что и как происходит в зоне СВО. А можно принять решение и уйти на передовую и внести свой вклад в будущую победу», — сказал «Кадет».
«Кадет» понимал, что такое беспилотные войска и в чём заключается их боевая задача. Он также признался в том, что ему было приятно осознавать, что в подразделении будет много молодых людей.
«По поводу нашей профессии на передовой сказали, что нас всему научат на полигонах. Но сам знал точно: преподавателей, а точнее инструкторов, надо внимательно слушать, запоминать всё, чему они учат, поскольку за их плечами реальная боевая работа в зоне СВО. Но мало просто слушать задачу, надо её понимать, чтобы решить качественно и эффективно. Вот с таким настроем я и шёл на СВО», — поделился молодой военнослужащий.
Подготовку «Кадет» проходил в Москве на полигоне, где бойцов готовили противодействию беспилотным системам. В дни обучения будущие воины жили в казарме. По признанию «Кадета», именно там он начал понимать значение боевого братства.
«То есть не в зоне СВО я понял, что значит помощь и поддержка напарника, а уже на этапе подготовки к боевым действиям, — сказал он. — Как только зашли в зону СВО, поставили задачу разместиться на позиции и приступать к выполнению боевой задачи, а именно работать по „птицам“ противника. Работаем не как ударная сила, а больше как противовоздушная оборона, то есть сбиваем дроны ВСУ. Собственно говоря, начали работать с первых дней службы. Времени на раскачку не было».
Спрашиваем, сложно ли было после двух с половиной лет студенчества переключиться на новые условия?
«Вовсе нет. Сложности могут возникать, если в коллективе разлад и отсутствие взаимопонимания. В нашем подразделении с этим полный порядок. Мои сослуживцы отзывчивые и всегда готовы помочь друг другу, — рассказал «Кадет». — Что касается непосредственной боевой работы, в расчёте она отлажена до совершенства. Один боец наводит через радиолокационную систему, второй находит объект на экране, затем догоняет и уничтожает. Ничего сложного. Просто нужен зоркий глаз и твёрдая рука».
Он отметил, что подразделения войск беспилотных систем находятся на значительном отдалении от линии боевого соприкосновения.
«Сейчас противостояние сторон не строится на атаках лоб в лоб, это очевидно и давно не секрет. Сейчас во главе угла технологии, оборудование», — сказал «Кадет».
Знает молодой воин и о мерах поддержки государства и республики. Однако ими пока не воспользовался, поскольку, как он сказал с улыбкой, нет в этом необходимости.
«Сейчас меня всё устраивает. Зарплата, кстати, хорошая. Хватает не только мне, но и домой отправляю, помогаю родителям. Ни о чём не жалею», — сказал с гордостью «Кадет».
В феврале следующего года срок контракта у «Кадета» истекает, и он планирует продолжить обучение в родном университете.
Напомним, в Башкирии идёт формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.
Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.