Студент из Уфы подписал спецконтракт для службы в беспилотных войсках

«Кадет» родом из Бураевского района, но давно живёт в Уфе. До подписания контракта он осваивал специальность инженера по проектированию авиационных и ракетных двигателей, а параллельно учился в военно-учебном центре, по окончании которого станет лейтенантом. Сейчас молодой человек больше полугода как выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он рассказал «Башинформу», как принял решение отправиться на фронт и с чем столкнулся на передовой. По словам «Кадета», о наборе по спецконтракту ему рассказали в университете.

«Разъяснили, что это значит, про выплаты, льготы и другие важные вопросы. Ну я и подумал, что это интересно и стоит попробовать, — сказал „Кадет“. — Понимал, что открываются новые перспективы и возможности. Ну и самое главное — защита Родины».

Родители, по словам студента, чувствовали, что он принял решение служить в зоне СВО.

«Вопрос моего решения обсудил сначала с отцом. С ним же, можно сказать, я и поставил подпись. Потом позвонили маме. Она сказала, что мой шаг почувствовала сердцем. Но и она одобрила поступок, не возражала. Конечно, волнуется, как и все матери бойцов, но препятствовать не стала», — рассказывает он.

Реакция однокурсников была более бурной: некоторые даже обиделись, что он раньше не сообщил о решении.

«Но в основном поддержали и пожелали скорейшего возвращения — живым и здоровым. Были и вопросы с их стороны — как и что насчёт службы на передовой. На тот момент рассказал, что знал. Но никого с собой не звал. Решение отправиться на фронт мужчины должны принимать самостоятельно, осознанно и твёрдо», — уверен военнослужащий.

Студент признался, что одно дело – наблюдать за происходящим в новостных лентах, и совсем другое — оказаться на месте событий.

«Можно бесконечно рассуждать о том, что и как происходит в зоне СВО. А можно принять решение и уйти на передовую и внести свой вклад в будущую победу», — сказал «Кадет».