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13:57 (UTC+5), 18 Октября 2026

Участник СВО из Башкирии не оставил позицию и обеспечил устойчивую связь

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«Башкирский батальон» МАКС
Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Оператор-сапёр взвода беспилотных систем батальона имени Александра Доставалова Ильнур Хакимов с позывным «Секта» проявил на фронте мужество и отвагу.

Как сообщает «Башкирский батальон», гвардии рядовой Хакимов при восстановлении связи в подразделении попал под огонь ВСУ. Несмотря на ранение и постоянное наблюдение противника, боец из Башкирии выполнил поставленную задачу.

Ильнур Хакимов награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Ранее участник СВО из деревни Новобирючево с позывным «Татарин» проявил себя на фронте, как выдающийся командир и организатор. Под его руководством тактическая группа уничтожила 84 БПЛА противника самолётного типа, сообщал «Башинформ».

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