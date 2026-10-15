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18:29 (UTC+5), 15 Октября 2026

Группа офицера из Башкирии уничтожила 84 «крыла» ВСУ

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Участник СВО из деревни Новобирючево с позывным «Татарин» проявил себя на фронте, как выдающийся командир и организатор. Под его руководством тактическая группа уничтожила 84 БПЛА противника самолётного типа, рассказали в администрации Нуримановского района.
 
«Татарин» служит в зоне специальной военной операции с 2022 года и за время выстроил работу штаба, что позволило успешно выполнять задачи по поддержанию режима военного положения в районе ответственности.
 
Офицер лично участвовал в организации ложных позиций в условиях, связанных с риском для жизни. Благодаря его действиям противник нанёс восемь ударов по ложным целям, что сохранило жизни наших бойцов.

администрации Нуримановского района МАКС
Фото: администрации Нуримановского района | МАКС

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что фермер из Башкирии выбрал службу в подразделении БПЛА.

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