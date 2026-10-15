Участник СВО из деревни Новобирючево с позывным «Татарин» проявил себя на фронте, как выдающийся командир и организатор. Под его руководством тактическая группа уничтожила 84 БПЛА противника самолётного типа, рассказали в администрации Нуримановского района.



«Татарин» служит в зоне специальной военной операции с 2022 года и за время выстроил работу штаба, что позволило успешно выполнять задачи по поддержанию режима военного положения в районе ответственности.



Офицер лично участвовал в организации ложных позиций в условиях, связанных с риском для жизни. Благодаря его действиям противник нанёс восемь ударов по ложным целям, что сохранило жизни наших бойцов.