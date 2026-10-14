Фермер из Башкирии выбрал службу в подразделении БПЛА

Домой, в село Большая Ока, в краткосрочный отпуск приехал водитель подразделения БПЛА. Как сообщает администрация Мечетлинского района, боец в зоне СВО обеспечивает дроноводов необходимыми запчастями, поддерживает бесперебойную работу техники и снабжение.

В марте этого года мужчина заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, а затем прошёл обучение в Воронеже. До подписания контракта мужчина руководил своим крестьянско-фермерским хозяйством. Он — отец троих детей. Воин говорит, что они для него гордость и стимул, ради которых он готов преодолевать любые преграды.

Напомним, в Башкирии идёт формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.