Боец с позывным «Уфа» поставил рекорд по дальности применения БПЛА

«Около полутора лет назад командованием нашей бригады была поставлена задача попытаться произвести дистанционное минирование с „Молнией“. Наш расчёт выполнил эту задачу. Насколько мне известно, мы — одни из первых, кто применил „Молнию“ для дистанционного минирования. Однажды мы долетели до Краматорска и ушли дальше. Я отправил отчёт, что у нас дистанция была 67 километров — это рекорд на "Молнии"», — рассказал «Уфа».

«Молния-2» чаще всего используется как ударный беспилотник, однако в 11-й инженерной бригаде ей нашли и другое применение — с помощью этого БПЛА российские военнослужащие дистанционно ставят минные заграждения на ключевых участках снабжения в тылу противника.

Напомним, в Башкирии идёт формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

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