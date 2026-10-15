Первый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура Кусербаева

Участников СВО из Башкирии Азата и Тимура Кусербаевых — отца и сына — пригласили на передачу «Будем жить» Первого канала. Они рассказали на телеканале свою историю.

Тимур ушёл служить по частичной мобилизации в 2022 году в 21 год. Через год на СВО по контракту с минобороны ушёл его отец. На фронте они оказались в одном подразделении.

Летом 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на самодельной мине и потерял правую стопу. Несмотря на атаку беспилотника и болевой шок, боец добрался до укрытия, а отец, рискуя жизнью, вынес сына. Медики назвали спасение чудом — помощь пришла через 15 часов.

Тимур награждён медалью «Участник СВО», орденом Мужества и орденом Шаймуратова.

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» помогли Тимуру получить адаптивную одежду, доплатой на протез и содействием в трудоустройстве. Сейчас молодой мужчина ведёт активную жизнь: работает на предприятии, занимается спортом, проводит уроки мужества и помогает товарищам на передовой.

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