Участнику СВО из Уфы с позывным «Большой» передали гуманитарный груз

В администрации Кировского района Уфы состоялась встреча с участником СВО с позывным «Большой». Военнослужащему передали партию гуманитарного груза, подготовленного с учётом запросов бойцов на передовой.
«Большой» уже выехал к месту несения службы. Он увёз с собой генератор, а также другие необходимые инструменты и вещи, которые помогут обустроить быт на передовой, сообщил в своих соцсетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Он рассказал, что уфимца мобилизовали в 2022 году. Свой путь на фронте он начал обычным рядовым в комендантском батальоне.
«Там судьба свела его с опытным офицером из Челябинска, который служил начальником штаба батальона. Позже, когда на этой базе развернулся противотанковый артиллерийский дивизион, наставник возглавил подразделение, а наш земляк перешёл вслед за ним, — рассказал Илвир Нурдавлятов. — За проявленные качества нашему земляку было присвоено офицерское звание. Сегодня молодой офицер с позывным „Большой“ занимает ответственную должность командира взвода управления — начальника связи дивизиона и работает напрямую с руководством, обеспечивая бесперебойную и чёткую связь в подразделении».
Ранее «Башинформ» сообщил о прибытии из Башкирии в зону проведения СВО 189-го гуконвоя.
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