Из Уфы на СВО отправятся десантно-штурмовые катера

Российским военнослужащим в зоне СВО нужна самая разная техника, в том числе и надёжные катера, отметил Рустам Шарипов.
«Производство впечатляет: здесь выпускают десантно-штурмовые, морские и безэкипажные катера для береговой охраны. К концу года 20 новых десантно-штурмовых катеров отправятся на фронт. Эта техника поможет нашим ребятам эффективнее решать тактические задачи. Работаем на победу!» — поделился Рустам Шарипов.
Ранее из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 189-й гумконвой.
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