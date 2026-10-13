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11:40 (UTC+5), 13 Октября 2026

Житель Челябинска в одиночку сплел более 11 тысяч масксетей для фронта

Их общая площадь составила 180 тысяч квадратных метров. На это Сергею Шумилову потребовалось три года.

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Народный фронт Первое областное
Фото: Народный фронт | Первое областное
Иван Вавилов

Известно, что волонтер начал помогать военнослужащим почти сразу после начала СВО, сначала на площадке «Шьем нашим», а с появлением станка для резки сетей занялся плетением самостоятельно.

Как передает 1obl.ru, за сутки Сергей Шумилов может производить до 1000 «квадратов» полотна. Он может работать за станком более 12 часов, но признает, что помощник не помешал бы. Материала не всегда хватает, однако региональный Народный фронт закупил ткань еще на 400 сетей.

Ранее в районе Башкирии открыли Центр поддержки участников СВО и их семей.

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