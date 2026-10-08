В районе Башкирии открыли Центр поддержки участников СВО и их семей

Сегодня в Гафурийском районе состоялось торжественное открытие муниципального Центра поддержки участников СВО и их семей. Здесь будут работать кабинеты юридической и психологической помощи. Приём граждан будут вести социальные координаторы филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, руководители Ассоциации ветеранов СВО и представители волонтёрского штаба имени Шаймуратова.

«По поручению Главы республики Радия Хабирова в регионе уже открыто более 40 таких центров, и до конца года откроется ещё порядка двадцати. Необходимо уделить внимание не только на количественные показатели, но и прежде всего на качество помощи, которую получают герои и их близкие. Муниципальные центры должны стать для ветеранов не просто учреждением, а надёжной точкой опоры, где их всегда выслушают, поддержат и помогут найти решение», — сказала депутат Госдумы РФ Гульнур Кульсарина, открывая центр.

Почётным гостем мероприятия стала вдова Героя России Андрея Мигунова — Любовь Мигунова. Она продолжает дело супруга в тылу, активно занимаясь волонтёрской и общественной деятельностью.

Ветеран СВО Айрат Халитов, выступивший на открытии, поблагодарил организаторов за создание важного учреждения. В своей речи он подчеркнул значимость поддержки бойцов не только на передовой, но и после возвращения к мирной жизни.

«Знаю, что такое передовая, и знаю, что чувствуют семьи, когда ждут своих близких. Когда я уходил на фронт, понимал, что мой долг — защитить страну. Но не меньшее значение имеет поддержка, которую мы чувствовали от вас. Письма от детей, посылки от волонтёров, молитвы матерей — это то, что греет в окопах и придаёт сил. Сегодня открывается центр, где будут помогать тем, кто вернулся, и тем, кто ещё ждёт. Это очень важно. Потому что после возвращения солдату нужно время, чтобы адаптироваться, найти себя в мирной жизни. И здесь ему должны помочь», — сказал Айрат Халитов.

Ранее в Уфе ветеранам СВО вручили средства реабилитации и адаптации, сообщал «Башинформ».