В Уфе ветеранам СВО вручили средства реабилитации и адаптации

Сегодня ветераны СВО Башкирии, вернувшиеся домой с тяжёлыми ранениями, получили кресла-коляски с дополнительными функциями и комплекты адаптивной одежды. Вручение состоялось в филиале Госфонда «Защитники Отечества» по РБ.

Кресло-коляску получил Данил Кувандыков из Зилаирского района. Средство передвижения позволяет комфортно перемещаться за пределами квартиры, преодолевать лестницы и бордюры. Такое кресло способно ехать до 40 км на одном заряде батареи, кроме того, отличается компактностью и высокой манёвренностью.

Данил заключил контракт с Минобороны РФ 31 августа 2024 года. В октябре 2024 года участвовал в освобождении села Красный Яр ДНР. Через два месяца под Селидовом получил тяжёлое ранение осколками сброса дрона ВСУ, ноги пришлось ампутировать. Боец награждён медалью «За отвагу».

«Для меня получение такого кресла — большая радость. Это значит, что мне будет легче перемещаться, не беспокоить никого. Благодарю Госфонд за такую поддержку», — поделился Данил Кувандыков.

Комплекты адаптивной одежды получили Марсель Камалдинов из Аскинского района, Радик Чернов из Бакалинского района и Алик Карачурин из Благоварского района.

Марсель Камалдинов служил оператором БПЛА и получил тяжёлое ранение. За мужество и стойкость он награждён медалью «За участие в СВО» и знаком «За ратную доблесть». Радик Чернов участвовал в боях в Запорожской области в должности гранатомётчика, получил тяжёлое ранение. Алик Карачурин служил в штурмовой бригаде в ЛНР, где получил осколочное ранение предплечья, но остался в строю. В Курской области он получил тяжёлую минно-взрывную травму, следствием которой стала ампутация правой конечности. За проявленный героизм награждён орденом Святого Георгия.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе Джефф Монсон провёл мастер-класс для ветеранов СВО.