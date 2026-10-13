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16:04 (UTC+5), 13 Октября 2026

ЦУР Башкирии рассказал о чиновниках, помогающих бойцам СВО

Руководители управления и отделов администраций городов и районов республики помогают участникам спецоперации и их семьям, собирают гуманитарную помощь и поддерживают волонтерские инициативы.

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ЦУР Башкортостан ВК
Фото: ЦУР Башкортостан | ВК
Иван Вавилов

Начальник управления молодежной политики, спорта и по связям с общественностью Уфимского района Николай Лосев организует отправку гуманитарных конвоев в зону СВО. Он также координирует помощь военнослужащим и их семьям, поделились авторы проекта «Свои люди. ЦУР Башкортостана».

В Кигинском районе республики эту работу ведет начальник отдела информационно-аналитической работы муниципалитета Юлия Фазлиахметова, которая поддерживает связь с бойцами и их близкими, организует награждение военнослужащих и взаимодействует с центром занятости и филиалом фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Начальник организационно-контрольного отдела мэрии Стерлитамака Светлана Каримова оказывает поддержку волонтерским движениям, помогающих фронту.

Руководитель информационно-аналитического отдела Кировского района Уфы Разиля Рахметова сотрудничает с движением «Шьем и вяжем Башкортостан». Она участвует в сборе средств на ткани для волонтеров, которые изготавливают для бойцов теплую одежду и амуницию.

Напомним, в Башкирии расширили бесплатную юридическую помощь бойцам СВО.

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