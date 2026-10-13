В Башкирии расширили бесплатную юридическую помощь бойцам СВО

Правительство Башкирии внесло изменения в порядок оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО. Соответствующий документ подписал и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев.

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут получать бесплатную квалифицированную юридическую помощь через федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Правовая помощь» и портал Госуслуги .

Поправки уточняют сроки принятия решений по заявлениям. Так, решения принимаются в день получения заявления, а при необходимости межведомственного запроса — в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации. Корректировки также вносятся в порядок деятельности Государственного юридического бюро РБ.

«Сотрудники Государственного юридического бюро оказывают бесплатную юридическую помощь в соответствии с законодательством Башкортостана, а также осуществляют консультирование в устной и письменной формах лиц, принимающих (принимавших) участие в спецоперации», — говорится в документе.

В Башкирии разработаны и действуют более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В их число входят вопросы образования и лечения, а также трудоустройства возвращающихся с фронта мужчин домой, их реабилитации и социализации.