В России создан сервис для обучения военных нейросетей

По информации заместителя минобороны страны Дмитрия Щербинина, к системе уже подключились более 40 профильных организаций. Для структурированной работы с массивом данных военное ведомство создало единый унифицированный классификатор распознавания.
Разработчики могут не только использовать материалы для обучения своих нейросетей, но и загружать результаты обратно. После проверки на соответствие форматам эти данные будут использоваться минобороны для создания собственных ИИ-решений. Сервис обеспечен современными средствами криптографической защиты, что гарантирует информационную безопасность.
Напомним, в Башкирии создан батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Мусы Гареева.
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