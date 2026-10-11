Участники СВО из Башкирии сняли клип на песню «Шаймуратов генерал»

Особую теплоту и глубину работе придали учащиеся школы № 22 имени М. Шаймуратова города Петровское ЛНР. Они стали полноправными участниками съёмок. Как отметили участники СВО, их присутствие — знак того, что память о героях живёт в новых поколениях, а история становится личной и близкой для каждого молодого сердца.

Локации для съёмок выбрали не случайно. Высота Бессмертия (Штеровка) — место, где особенно остро ощущается цена подвига. Здесь погиб Герой России генерал-майор М. Шаймуратов.