Участники СВО из Башкирии сняли клип на песню «Шаймуратов генерал»

Мотострелковый полк «Башкортостан» представил клип на легендарную песню «Шаймуратов генерал». Премьера стала не просто музыкальной работой, а данью уважения подвигу генерала Минигали Шаймуратова и всех героев, сражавшихся за Родину.
Композицию ко Дню курая и ко Дню Республики Башкортостан исполнил творческий коллектив 25-й общевойсковой армии «Дружина». Солировал и играл на курае народный артист Башкортостана Радик Динахметов, который служит в медроте имени Ахмета Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан». В его голосе и звуке курая звучат гордость за земляка, и любовь к родной земле.
Особую теплоту и глубину работе придали учащиеся школы № 22 имени М. Шаймуратова города Петровское ЛНР. Они стали полноправными участниками съёмок. Как отметили участники СВО, их присутствие — знак того, что память о героях живёт в новых поколениях, а история становится личной и близкой для каждого молодого сердца.
Локации для съёмок выбрали не случайно. Высота Бессмертия (Штеровка) — место, где особенно остро ощущается цена подвига. Здесь погиб Герой России генерал-майор М. Шаймуратов.
Ещё одна святыня, которую показали в клипе, мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны в Петровском. Здесь похоронены командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор М. М. Шаймуратов и командир 7-го кавалерийского корпуса генерал С. И. Дудко.
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