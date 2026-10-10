В Башкирии отмечается День курая

Этот праздник, учреждённый по инициативе Главы республики Радия Хабирова в 2024 году, стал данью уважения башкирской культуре, традициям и родной земле.

Руководитель региона поздравил с праздником жителей республики в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

«В мелодиях курая — душа, культура и богатая история нашего народа. Наша память, которую мы обязаны бережно хранить и передавать следующим поколениям. Именно поэтому два года назад мы учредили в республике День курая — чтобы эта музыка жила в веках. От души всех поздравляю с этим молодым, замечательным праздником!» — поздравил Радий Хабиров.

Глава региона поделился видеороликом, демонстрирующим звучание самобытного национального инструмента.

С праздником на своих страницах в соцсетях также поздравил и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов. Он поблагодарил мастеров-кураистов, хранителей традиций, а также молодых музыкантов, которые сегодня только начинают осваивать этот прекрасный инструмент — их талант и преданность делу позволяют мелодии курая звучать всё ярче, объединяя сердца людей.

Курай у башкир неразрывно связан со всей философией и душой народа, его историей и духовной жизнью, традиционной культурой и виртуозным современным искусством, прошлым, настоящим и будущим.

Ранее мы писали, что 9 октября 2026 года ко Дню курая Госансамбль кураистов Башкирии представил новую программу.