Ко Дню курая Госансамбль кураистов Башкирии представил новую программу

В республике этот праздник отмечается широко: проводятся различные тематические круглые-столы, конференции, мастер-классы. По традиции главный праздничный концерт накануне в ГКЗ «Башкортостан» представил Государственный ансамбль кураистов РБ под управлением заслуженного артиста России, народного артиста Башкирской АССР, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалера ордена Салавата Юлаева, кураиста-виртуоза Азата Аиткулова.

«В праздничной программе прозвучали старинные башкирские мелодии, передаваемые из уст в уста на протяжении веков – «Урал», «Кахым-туря», «Ашкадар», «Скала Кагы», исторические «Колой кантон», «Любезники-любизар» и другие. Помимо этого, на концерте прозвучали современные обработки старинных башкирских мелодий «Баит курая», «Черная утка» и многие другие. Тем самым, коллектив продемонстрировал не только аутентичное исполнение народных мелодий и песен, представляя богатейшее народное наследие, но и расширение творческих горизонтов игры на курае для подрастающего поколения», – рассказал заслуженный артист Башкортостана, музыкальный руководитель коллектива Мурат Джанизаков.

Государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан был создан в марте 2024 года. В ноябре того же года коллектив начал свою гастрольную деятельность по республике. Для гастрольной программы коллектив подготовил концертную программу, состоящую из новых композиций. Были созданы новые обработки башкирских народных песен и мелодий.

За два с половиной года Госансамблем было проведено свыше 130 концертов по республике в 29 муниципальных образованиях Башкортостана. Коллектив также проводит сольные концерты на родной сцене в Башгосфилармонии, постоянно принимает участие в различных проектах главной концертной организации республики. В апреле 2026 года с гастролями побывал в городе Магнитогорске Челябинской области.

Госансамбль кураистов РБ начал и фестивальную деятельность. Коллектив тепло встретили зрители народного праздника «У самовара» в Уральском центре народного искусства Свердловской области им. Радыгина (Екатеринбург), XI Международного фестиваля «Безумные дни» (организатор – Свердловская государственная академическая филармония). В августе этого года коллектив дал концерт на центральной площади города Сибая в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026», в сентябре – в конгресс-холле «Торатау» на V форуме «Ватан көсө – сила Отечества» в рамках республиканского проекта «Атайсал. Малая родина».

4 ноября с программой «Орган и курай: диалог традиций» ансамбль примет участие в XXI Международном фестивале органной музыки в Пермской филармонии.

Расширился и творческий состав коллектива: это солистка-вокалистка – Нурзия Сабитова, танцовщица – заслуженная артистка Башкортостана Вильнара Янбаева и ведущая концертов – Луиза Нурбахтина.

От руководства республики коллективу был презентован новый автобус туристического класса марки Yutong на 40 мест с современным дизайном и высоким уровнем безопасности для гастролей на дальние расстояния.

В 2025 году ко Дню курая коллектив презентовал клип на башкирскую народную мелодию «Баик».