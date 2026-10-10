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10:05 (UTC+5), 10 Октября 2026

Ко Дню курая Госансамбль кураистов Башкирии представил новую программу

Сегодня в Башкортостане отмечается День курая. Особая дата на календаре нашей республики появилась два года назад. Указом Главы республики 10 октября было объявлено Днём курая. Об этом Радий Хабиров сказал со сцены на концерте-презентации Государственного ансамбля кураистов.

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Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Фото: Ляйсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В республике этот праздник отмечается широко: проводятся различные тематические круглые-столы, конференции, мастер-классы. По традиции главный праздничный концерт накануне в ГКЗ «Башкортостан» представил Государственный ансамбль кураистов РБ под управлением заслуженного артиста России, народного артиста Башкирской АССР, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалера ордена Салавата Юлаева, кураиста-виртуоза Азата Аиткулова. 

«В праздничной программе прозвучали старинные башкирские мелодии, передаваемые из уст в уста на протяжении веков – «Урал», «Кахым-туря», «Ашкадар», «Скала Кагы», исторические «Колой кантон», «Любезники-любизар» и другие. Помимо этого, на концерте прозвучали современные обработки старинных башкирских мелодий «Баит курая», «Черная утка» и многие другие. Тем самым, коллектив продемонстрировал не только аутентичное исполнение народных мелодий и песен, представляя богатейшее народное наследие, но и расширение творческих горизонтов игры на курае для подрастающего поколения», – рассказал заслуженный артист Башкортостана, музыкальный руководитель коллектива Мурат Джанизаков.

Государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан был создан в марте 2024 года. В ноябре того же года коллектив начал свою гастрольную деятельность по республике. Для гастрольной программы коллектив подготовил концертную программу, состоящую из новых композиций. Были созданы новые обработки башкирских народных песен и мелодий.

За два с половиной года Госансамблем было проведено свыше 130 концертов по республике в 29 муниципальных образованиях Башкортостана. Коллектив также проводит сольные концерты на родной сцене в Башгосфилармонии, постоянно принимает участие в различных проектах главной концертной организации республики. В апреле 2026 года с гастролями побывал в городе Магнитогорске Челябинской области. 

Госансамбль кураистов РБ начал и фестивальную деятельность. Коллектив тепло встретили зрители народного праздника «У самовара» в Уральском центре народного искусства Свердловской области им. Радыгина (Екатеринбург), XI Международного фестиваля «Безумные дни» (организатор – Свердловская государственная академическая филармония). В августе этого года коллектив дал концерт на центральной площади города Сибая в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026», в сентябре – в конгресс-холле «Торатау» на V форуме «Ватан көсө – сила Отечества» в рамках республиканского проекта «Атайсал. Малая родина». 

4 ноября с программой «Орган и курай: диалог традиций» ансамбль примет участие в XXI Международном фестивале органной музыки в Пермской филармонии.

Расширился и творческий состав коллектива: это солистка-вокалистка – Нурзия Сабитова, танцовщица – заслуженная артистка Башкортостана Вильнара Янбаева и ведущая концертов – Луиза Нурбахтина.

От руководства республики коллективу был презентован новый автобус туристического класса марки Yutong на 40 мест с современным дизайном и высоким уровнем безопасности для гастролей на дальние расстояния.  

В 2025 году ко Дню курая коллектив презентовал клип на башкирскую народную мелодию «Баик».

Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Фото: Ляйсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
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