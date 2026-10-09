В Уфе почтили память павших на СВО воинов Башкирии минутой молчания

Сегодня в Государственном концертном зале «Башкортостан» проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню республики. Радий Хабиров в своем выступлении сказал искреннее спасибо всем жителям, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи Башкортостана, наше общее движение вперёд.

«Рад приветствовать в этом зале почётных гостей – председателя Совета народных депутатов Ташкентской области Сайёру Мавляновну Файзиеву, представителей Республики Саха (Якутия). В зале – сенаторы и депутаты Государственной Думы. С нами также наши земляки, Герои России Рафик Рашитович Ихсанов, Руслан Вилевич Гарифуллин, Василь Камилович Ямалетдинов, Риф Раисович Сахабутдинов. Для нас, дорогие гости, ваше участие в торжествах по случаю Дня республики – большая честь. Спасибо, что сегодня вы с нами! Наша страна всегда гордилась своими героями, которые в самые трудные для Родины времена проявляли мужество и отвагу. Сегодня наши воины, участвующие в специальной военной операции, продолжают эту священную традицию. Мы уверены – Победа будет за нами! В зале – наши герои, участники специальной военной операции. Давайте мы их всех тепло поприветствуем! Сотни воинов из нашей республики удостоены государственных наград. 16 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, 9 из них – посмертно. Мы будем вечно хранить в сердцах имена тех, кто отдал свою жизнь за Родину», – сказал Радий Хабиров и попросил почтить светлую память павших минутой молчания.

Руководитель региона отметил, что республика пока ещё не отдала до конца дань искреннего уважения и благодарности участникам специальной военной операции, всем ветеранам, которые защищали Родину с оружием в руках.

«Сегодня республика ещё в полной мере не оплакала всех, кто погиб, исполняя свой воинский долг. Мы отдадим все самые высокие почести нашим погибшим братьям. Хочу также сказать, что все дети, которые остались без отцов, погибших, защищая страну – это наши дети. И мы сделаем всё, чтобы окружить их теплом и заботой, поставить на ноги. Я говорю слова огромного уважения Ассоциации ветеранов СВО, которая подхватила идеи движения «СВОи дети» и взяла под наставничество около тысячи детей своих павших боевых товарищей. И ещё. Есть известное выражение: "Война не закончена, пока не похоронен её последний солдат". К нашей общей скорби, у нас есть погибшие. И республика успокоится только тогда, когда мы вернем всех погибших на полях сражений братьев и предадим родной земле», – отметил Радий Хабиров.

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