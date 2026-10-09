Участник СВО из Башкирии стал донором костного мозга для петербуржца

Участник СВО Данил Шарифуллин спас человека, став донором костного мозга. Через четыре дня после этого он погиб на фронте. Историей об отваге и мужестве военнослужащего поделился министр здравоохранения республики Айрат Рахмтуллин.

Данил Шарифуллин ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. А за три года до этого, в 2019-м, он вступил в регистр доноров костного мозга. Уже когда Данил находился на фронте, выяснилось, что его ДНК совпала с ДНК петербуржца Владимира Скородумова. По словам Айрата Рахматуллина, у мужчины была агрессивная форма рака крови, ему требовалась пересадка костного мозга. Обнаружение «генетического близнеца» стало его шансом на жизнь.