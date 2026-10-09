Участник СВО из Башкирии стал донором костного мозга для петербуржца

Участник СВО Данил Шарифуллин спас человека, став донором костного мозга. Через четыре дня после этого он погиб на фронте. Историей об отваге и мужестве военнослужащего поделился министр здравоохранения республики Айрат Рахмтуллин.
Данил Шарифуллин ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. А за три года до этого, в 2019-м, он вступил в регистр доноров костного мозга. Уже когда Данил находился на фронте, выяснилось, что его ДНК совпала с ДНК петербуржца Владимира Скородумова. По словам Айрата Рахматуллина, у мужчины была агрессивная форма рака крови, ему требовалась пересадка костного мозга. Обнаружение «генетического близнеца» стало его шансом на жизнь.
«Данил дал согласие и приехал на донацию. Процедура прошла успешно, как и сама пересадка. А спустя четыре дня, 3 марта 2023 года, после возвращения в зону СВО Данил Шарифуллин погиб под Лисичанском, выполняя боевую задачу, — рассказал Айрат Рахматуллин. — Пациент Владимир Скородумов, которому он помог, выжил. И вот спустя время мужчина встретился с семьёй Данила — женой Юлией, сыном Тимуром и братом Шамилем, который после этой встречи тоже вступил в регистр доноров. „Во Владимире я сразу почувствовала родственную душу, в нём жива частичка моего мужа, хотя его самого уже нет…“, — призналась супруга. Данил спас человека. Это геройский поступок, достойный уважения и того, чтобы о нём знали и помнили».
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