Медсестра из Башкирии отправилась спасать бойцов на передовую

Уроженка Учалинского района, медсестра Юлия Кузнецова, поменяла больничную палату на военно-полевой госпиталь. Отважная учалинка заключила контракт с минобороны, сообщил глава района Руслан Гилязетдинов.

«Наша землячка с позывным „Роса“ родом из села Уральск. Сегодня живет в Миассе. А служит сейчас там, где спасают наших парней. Она работала в городской больнице. Но когда началась спецоперация, не смогла остаться в стороне. Юлия поняла, что её место не в мирной палате, а там, где её руки и знания спасут больше всего жизней. „Роса“ выбрала этот путь сама. Это и есть настоящий характер — не ждать, пока позовут, а пойти и делать то, что умеешь лучше всего», — рассказал глава муниципалитета.

Юлия Кузнецова служит в военно-полевом госпитале. В её обязанности входит оказание первой помощи и уход за ранеными бойцами. Сослуживцы отмечают ее спокойствие и уверенность в сложных условиях.

«Мы тут действительно нужны парням! Кто, если не мы?» — говорит Юлия.

Ранее участник СВО из Башкирии в третий раз заключил контракт с минобороны, писал Башинформ.