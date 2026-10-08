Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
20:10 (UTC+5), 08 Октября 2026

Медсестра из Башкирии отправилась спасать бойцов на передовую

Уроженка Учалинского района заключила контракт с Минобороны РФ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Юлия Кузнецова администрация Учалинского района
Фото: Юлия Кузнецова | администрация Учалинского района
Инсаф Хужабирганов

Уроженка Учалинского района, медсестра Юлия Кузнецова, поменяла больничную палату на военно-полевой госпиталь. Отважная учалинка заключила контракт с минобороны, сообщил глава района Руслан Гилязетдинов.

«Наша землячка с позывным „Роса“ родом из села Уральск. Сегодня живет в Миассе. А служит сейчас там, где спасают наших парней. Она работала в городской больнице. Но когда началась спецоперация, не смогла остаться в стороне. Юлия поняла, что её место не в мирной палате, а там, где её руки и знания спасут больше всего жизней. „Роса“ выбрала этот путь сама. Это и есть настоящий характер — не ждать, пока позовут, а пойти и делать то, что умеешь лучше всего», — рассказал глава муниципалитета.

Юлия Кузнецова служит в военно-полевом госпитале. В её обязанности входит оказание первой помощи и уход за ранеными бойцами. Сослуживцы отмечают ее спокойствие и уверенность в сложных условиях.

«Мы тут действительно нужны парням! Кто, если не мы?» — говорит Юлия.

Ранее участник СВО из Башкирии в третий раз заключил контракт с минобороны, писал Башинформ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru