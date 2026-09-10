Участник СВО из Башкирии в третий раз заключил контракт с минобороны

По словам Сергея Озерцова, «Мухич» дважды заключал контракт с оборонным ведомством страны. В первый раз он отправился на службу в декабре 2022 года, затем — в 2025 году.

«Говорят, что тем, кто однажды побывал на передовой, бывает непросто вернуться к мирной жизни. Наверное, потому, что чувство ответственности за Родину, семью и боевых товарищей никуда не исчезает. Так и „Мухич“ снова решил встать на защиту Отечества», — написал Сергей Озерцов в своих соцсетях.

Теперь сибаец служит командиром отделения.

В настоящее время «Мухич» находится в отпуске и проходит реабилитацию после полученных ранений. Участник СВО во время встречи с Сергеем Озерцовым рассказал, что на фронте особенно скучает по родным краям. Поэтому, пока восстанавливается, много времени уделяет семье, с удовольствием рыбачит, отдыхает на природе.

За службу на передовой «Мухич» награждён медалью участника СВО, медалью генерала Шаймуратова, медалью «За вклад в победу в специальной военной операции» и квалификационным знаком «За штурм».

«Желаю ему скорейшего восстановления и легкой службы. Пусть рядом всегда будут родные люди, а впереди — мирная и спокойная жизнь», — пожелал Сергей Озерцов.

Ранее в Уфе участнику СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь.