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10:11 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В Уфе бойцу СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь

Фото: соцсети главы администрации Советского района Уфы Айдара Базгудинова | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В Уфе участнику СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь. Как сообщает глава администрации Советского района столицы Айдар Базгудинов, боец увёз на фронт бензиновую электростанцию, машинное масло, шуруповёрт, набор инструментов и другие необходимые вещи, которые необходимы на передовой.

«На протяжении всей истории наши военнослужащие были и остаются примером мужества и патриотизма. Это настоящие герои, которые с честью и достоинством защищают границы нашей великой страны. Искренне благодарю всех, кто активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» — написал Айдар Базгудинов в своих соцсетях.

Ранее большую партию гуманитарной помощи в зону СВО отправили волонтёры Туймазинского района. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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