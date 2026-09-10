В Уфе бойцу СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь

В Уфе участнику СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь. Как сообщает глава администрации Советского района столицы Айдар Базгудинов, боец увёз на фронт бензиновую электростанцию, машинное масло, шуруповёрт, набор инструментов и другие необходимые вещи, которые необходимы на передовой.

«На протяжении всей истории наши военнослужащие были и остаются примером мужества и патриотизма. Это настоящие герои, которые с честью и достоинством защищают границы нашей великой страны. Искренне благодарю всех, кто активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» — написал Айдар Базгудинов в своих соцсетях.

Ранее большую партию гуманитарной помощи в зону СВО отправили волонтёры Туймазинского района. Подробнее в этой публикации «Башинформа».