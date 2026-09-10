Четверг, 10 Сентября 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
09:39 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Волонтёры Башкирии отправили в зону СВО внушительную партию гуманитарки

Из Туймазинского района в зону СВО отправилась партия гуманитарной помощи для выполняющих боевые задачи земляков.

Фото: соцсети главы администрации Туймазинского района Булата Мусина | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Как сообщил глава администрации муниципалитета Булат Мусин, активисты клуба «Плетём Победу» из села Какрыбашево сформировали и отправили на передовую большую посылку, которую принял боец с позывным «Татарин».

Военнослужащие Туймазинского района получили десять маскировочных сетей, 25 метров утеплителя для обустройства блиндажей, бескаркасные носилки для эвакуации раненых, тёплую одежду, средства гигиены, топливо и домашние заготовки и продукты. Для поддержания боеготовности техники волонтёры передали антифриз, а для строительных работ на позициях — набор строительных и слесарных инструментов.

А недавно волонтёры микрорайона Тубанкуль города Туймазы провели благотворительную ярмарку. Местные мастерицы принесли на продажу соленья и варенья. Домашние заготовки, а также свежую выпечку раскупили быстро благодаря доступным ценам.

соцсети главы администрации Туймазинского района Булата Мусина МАКС
Фото: соцсети главы администрации Туймазинского района Булата Мусина | МАКС

«Цены на свою продукцию сделали символические, а все собранные на ярмарке средства пойдут на покупку газовых баллончиков для обогрева бойцов. Они отправятся к военнослужащим из сёл Ильчимбетово, Какрыбашево, Райманово, Уязытамак, Чуваш-Улканово и Туктагулово. Спасибо за неравнодушие и поддержку наших бойцов!» — сказал Булат Мусин.

соцсети главы администрации Туймазинского района Булата Мусина МАКС
Фото: соцсети главы администрации Туймазинского района Булата Мусина | МАКС

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Октябрьском с «серебряными» волонтёрами, плетущими маскировочные сети.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru