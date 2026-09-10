Волонтёры Башкирии отправили в зону СВО внушительную партию гуманитарки

Как сообщил глава администрации муниципалитета Булат Мусин, активисты клуба «Плетём Победу» из села Какрыбашево сформировали и отправили на передовую большую посылку, которую принял боец с позывным «Татарин».
Военнослужащие Туймазинского района получили десять маскировочных сетей, 25 метров утеплителя для обустройства блиндажей, бескаркасные носилки для эвакуации раненых, тёплую одежду, средства гигиены, топливо и домашние заготовки и продукты. Для поддержания боеготовности техники волонтёры передали антифриз, а для строительных работ на позициях — набор строительных и слесарных инструментов.
А недавно волонтёры микрорайона Тубанкуль города Туймазы провели благотворительную ярмарку. Местные мастерицы принесли на продажу соленья и варенья. Домашние заготовки, а также свежую выпечку раскупили быстро благодаря доступным ценам.
«Цены на свою продукцию сделали символические, а все собранные на ярмарке средства пойдут на покупку газовых баллончиков для обогрева бойцов. Они отправятся к военнослужащим из сёл Ильчимбетово, Какрыбашево, Райманово, Уязытамак, Чуваш-Улканово и Туктагулово. Спасибо за неравнодушие и поддержку наших бойцов!» — сказал Булат Мусин.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Октябрьском с «серебряными» волонтёрами, плетущими маскировочные сети.
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