Из района Башкирии в зону СВО отправили восемь тонн помощи

Из Гафурийского района Башкирии в зону СВО выехал очередной гумконвой. Собранная предпринимателями и жителями района помощь весит свыше 8 тонн.
В составе гумконвоя бойцам доставят два автомобиля УАЗ «Буханка» и «Ниву», строительные материалы, бензопилы, генератор, тепловую пушку, банную печь, антидроновые одеяла и маскировочные сети, продукты, тонну воды, бытовые принадлежности и другие нужные на фронте вещи, сообщил глава района Венер Вахитов.
«За каждой такой отправкой стоит большая совместная работа. Предприятия, предприниматели, общественные организации, волонтёры, неравнодушные жители — каждый вносит свой вклад», — отметил Вахитов.
Ранее из Башкирии в зону СВО прибыл 188-й гуманитарный конвой.
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