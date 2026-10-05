Военнослужащий из Башкирии сбил три гексакоптера на передовой

Боец СВО с позывным «Мамбет» из Хайбуллинского района сбил три гексакоптера на передовой. О подвиге жителя республики рассказали на канале «Башкирский батальон».

С 2023 года «Мамбет» служит в составе второго батальона имени Салавата Юлаева. В апреле этого года бойцы батальона обнаружили вражеский тяжёлый дрон — бомбардировщик «Вампир». По «птичке» открыли огонь из стрелкового оружия. Позывной «Мамбет» одним выстрелом сбил гексакоптер.

«И это был уже третий „Вампир“ в его личной боевой коллекции. С начала года бойцы второго батальона имени Салавата Юлаева уничтожили 28 таких дронов, и вклад нашего педагога в этот результат неоценим», — сообщает «Башкирский батальон».

«Мамбет» из Хайбуллинского района на гражданке больше двадцати лет преподавал физическую культуру. Воспитал не одно поколение ребят, прививая им любовь к спорту, дисциплину и силу духа. За время службы башкирский воин прошёл через серьёзные испытания, получив несколько тяжёлых контузий. У него за плечами медали генерала Шаймуратова, «За боевое отличие», «За воинскую доблесть», медаль участника СВО и памятная медаль 901-го полка.

Ранее Башинформ писал о том, как бойцы СВО из Башкирии более 70 дней удерживали опорный пункт.