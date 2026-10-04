Бойцы СВО из Башкирии более 70 дней удерживали опорный пункт

Трое бойцов СВО из деревни Кирикеево Белокатайского района более 70 дней стойко удерживали опорный пункт на передовой. О подвиге башкирских воинов рассказала глава района Лилия Мулланурова.

Подразделение под командованием гвардии рядового Ильяса Хасанова выполняло сложную боевую задачу. Бойцы штурмовали опорный пункт противника. В составе группы также служили рядовые Илсур Сунагатов и Айгиз Киямов из Белокатайского района. Отважные военнослужащие при штурме опорного пункта ликвидировали двоих боевиков. Отражая контрнаступление, группа уничтожила восемь дронов и два БПЛА типа «Баба-яга».

В том бою Ильяс Хасанов получил осколочное ранение бедра и плеча, но продолжил сражаться. Позже ранения получили Илсур и Айгиз. Но все трое отказались от эвакуации и продолжили выполнять задачу. На протяжении 74 дней, вплоть до момента ротации, защитники Отечества стойко удерживали опорный пункт. За это время проводили разведку местности, корректировали артиллерию, сбили 17 дронов противника. Башкирские бойцы показали, что значит быть настоящим защитником Отечества.

«Эти парни — настоящий пример мужества, стойкости и верности долгу. Раненые, но не сломленные. Уставшие, но не отступившие. Они показали, что значит быть защитником Отечества», — поделилась Лилия Мулланурова.

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