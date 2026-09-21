«Это урок для всех». Ветераны СВО Башкирии поддержали Радия Хабирова

Ассоциация ветеранов СВО Башкирии два года назад запустила акцию «Свои дети». И, по словам Оскара Ситдикова, именно пример Радия Хабирова, который повёл сына бойца в школу 1 сентября, стал для них ориентиром.

«Мы поняли: это не разовая акция, а система. Сегодня „Свои дети“ — это не только проводы в школу. Это полноценное наставничество. Мы сопровождаем ребят, чьи отцы погибли на СВО, не один день и не два, а постоянно. Благодаря этому они знают: они не одни. У них есть старшие товарищи, которые придут на помощь, поддержат, подставят плечо, — говорит Оскар Ситдиков. — Но наставничество расширилось. Мы пошли дальше. Взяли под шефство детские дома и социальные приюты. Помогаем обустраивать комнаты, привозим мебель, проводим встречи, организуем праздники. Это наш способ отблагодарить республику, которая все эти годы поддерживает наших бойцов на передовой. Мы не можем остаться в стороне, когда видим, что кому-то нужна помощь. Особенно детям. Особенно тем, кто остался без родителей. Для нас, ветеранов, это очень важно».

Радий Хабиров не просто говорит правильные слова, а действует. Участники и ветераны СВО стараются быть достойными его примера.

«Забота о детях героев — это наш общий долг. И мы будем исполнять его вместе», — подчеркнул Оскар Ситдиков.

Офицер обратился к жителям Башкирии. Оскар Ситдиков напомнил землякам, что дети — это будущее страны и то, какими они вырастут, зависит от каждого из нас. Он призвал не оставаться равнодушными к судьбам тех, чьи отцы пали смертью храбрых в зоне проведения СВО.

«Если рядом есть ребёнок, потерявший отца на СВО, поддержите его. Если есть возможность помочь детскому дому или приюту, помогите. Мы, ветераны, знаем цену поддержки. И знаем, что вместе мы справимся с любыми задачами. Давайте воспитывать наших детей в заботе и любви. Это наш общий долг. Вместе мы — одна большая семья. Спасибо всем, кто уже с нами», — сказал Оскар Ситдиков.