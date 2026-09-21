Понедельник, 21 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
11:15 (UTC+5), 21 Сентября 2026

«Это урок для всех». Ветераны СВО Башкирии поддержали Радия Хабирова

Добавить в предпочтительные источники Google
Фото: Эдуард Кускарбеков | ГУ МЧС РФ по РБ
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана поддержала инициативу Главы республики Радия Хабирова, который взял на себя заботу о сыне погибшего на фронте Вячеслава Казанцева. Как отметил помощник руководителя республики, председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков, поступок Радия Хабирова — это не просто красивый жест, а урок для всех людей. Причём Глава показал, что значит быть лидером не на словах, а на деле и для ветеранов спецоперации — это особенно ценно.

Глава Башкирии исполнил мечту сына погибшего на СВО бойца
Всё для Победы

Ассоциация ветеранов СВО Башкирии два года назад запустила акцию «Свои дети». И, по словам Оскара Ситдикова, именно пример Радия Хабирова, который повёл сына бойца в школу 1 сентября, стал для них ориентиром.

«Мы поняли: это не разовая акция, а система. Сегодня „Свои дети“ — это не только проводы в школу. Это полноценное наставничество. Мы сопровождаем ребят, чьи отцы погибли на СВО, не один день и не два, а постоянно. Благодаря этому они знают: они не одни. У них есть старшие товарищи, которые придут на помощь, поддержат, подставят плечо, — говорит Оскар Ситдиков. — Но наставничество расширилось. Мы пошли дальше. Взяли под шефство детские дома и социальные приюты. Помогаем обустраивать комнаты, привозим мебель, проводим встречи, организуем праздники. Это наш способ отблагодарить республику, которая все эти годы поддерживает наших бойцов на передовой. Мы не можем остаться в стороне, когда видим, что кому-то нужна помощь. Особенно детям. Особенно тем, кто остался без родителей. Для нас, ветеранов, это очень важно».

Радий Хабиров не просто говорит правильные слова, а действует. Участники и ветераны СВО стараются быть достойными его примера.

«Забота о детях героев — это наш общий долг. И мы будем исполнять его вместе», — подчеркнул Оскар Ситдиков.

Офицер обратился к жителям Башкирии. Оскар Ситдиков напомнил землякам, что дети — это будущее страны и то, какими они вырастут, зависит от каждого из нас. Он призвал не оставаться равнодушными к судьбам тех, чьи отцы пали смертью храбрых в зоне проведения СВО.

«Если рядом есть ребёнок, потерявший отца на СВО, поддержите его. Если есть возможность помочь детскому дому или приюту, помогите. Мы, ветераны, знаем цену поддержки. И знаем, что вместе мы справимся с любыми задачами. Давайте воспитывать наших детей в заботе и любви. Это наш общий долг. Вместе мы — одна большая семья. Спасибо всем, кто уже с нами», — сказал Оскар Ситдиков.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru