Хабиров назвал «революционной» идею поддержки бизнес-инициатив бойцов СВО

Известно, что инфраструктуру поддержки развернут на базе центров «Мой бизнес», фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Сегодня такие центры работают в 38 муниципалитетах, а до конца 2026 года появятся в каждом районе и городе Башкирии. Причем военнослужащие смогут получить помощь по месту жительства, без поездок в Уфу и лишней бюрократии.

«Эта идея достаточно революционная. Есть известная мудрость, что если человек просит рыбу, то ему дают удочку, чтобы он ловил ее самостоятельно. Если очень упрощенно, то мы предлагаем именно такую схему. Для тех участников СВО, у которых есть желание, необходимо формировать некий предпринимательский стартап, который бы мог им в дальнейшем приносить доход и быть частью их экономической деятельности. Понятно, что это не всем подходит, но я уверен, что достаточно большое количество желающих найдется даже из тех 4,5 тысячи бойцов, кто уже вернулся домой. И, собственно, уже достаточно много участников СВО либо вернулось в свой бизнес, либо у кого-то работают. Поэтому мы предлагаем немножко другой подход. Мы сегодня вышли с таким „нулевым“ чтением этого предложения. И поскольку Госсобрание поддержало это решение, то мы продолжим формирование пакета нормативно-правовых актов и, соответственно, примем финансовые решения», — поделился Радий Хабиров в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».