В Башкирии ветеран СВО получил спецавтомобиль

Ключи от машины марки BAIC U5 PLUS Азамату Шамбазову вручили главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Александр Окатьев, руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина, заместитель министра внутренних дел по РБ Айдар Зубаиров и начальник медико-санитарной части ГУФСИН по РБ Венер Мазитов.

Слова поддержки ветерану сказали председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин и духовный наставник башкирских батальонов, протоиерей Виктор Иванов.

«До этого меня ежедневно возил отец, а сейчас я смогу не беспокоить его. Мечтаю поездить по нашей прекрасной республике и увидеть все её красоты», — поделился Азамат Шамбазов.