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14:53 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии ветеран СВО получил спецавтомобиль

Ветеран СВО из села Улукулево Кармаскалинского района Азамат Шамбазов получил автомобиль с ручным управлением. Спецтехнику ему передали в региональном филиале госфонда «Защитники Отечества».

Фото: филиал госфонда «Защитники Отечества» по РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Ключи от машины марки BAIC U5 PLUS Азамату Шамбазову вручили главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Александр Окатьев, руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина, заместитель министра внутренних дел по РБ Айдар Зубаиров и начальник медико-санитарной части ГУФСИН по РБ Венер Мазитов.

Слова поддержки ветерану сказали председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин и духовный наставник башкирских батальонов, протоиерей Виктор Иванов.

«До этого меня ежедневно возил отец, а сейчас я смогу не беспокоить его. Мечтаю поездить по нашей прекрасной республике и увидеть все её красоты», — поделился Азамат Шамбазов.

филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
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Азамат Шамбазов заключил контракт с минобороны в октябре 2023 года. 19 апреля 2024 года при разгрузке боекомплекта за Авдеевским коксохимическим заводом его группа попала под миномётный обстрел. Получив тяжёлое ранение, боец сам оказал себе первую помощь, прополз более 100 метров и был эвакуирован в госпиталь. Ранения привели к ампутации обеих ног. Азамат Шамбазов награждён орденом Мужества. Сейчас он работает в военном комиссариате Кармаскалинского и Архангельского районов. 

Также оказали помощь другим ветеранам. Иван Литвинюк из Уфы, член команды «Булат», получил комплект для занятий следж-хоккеем и экипировку. Кроме того, ему адаптировали жильё. А коляску повышенной проходимости передали ветерану СВО из Бакалинского района Рузилю Шаехову.

филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ | предоставлено ИА «Башинформ»
1 из 6

Ранее в Уфе бойцу СВО с позывным «Башкир» передали гуманитарную помощь.

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