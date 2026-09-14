Из Башкирии в зону СВО прибыл 186-й гуманитарный конвой

Из Башкирии в зону СВО доехал очередной гуманитарный конвой. Как сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, гуманитарная помощь доставлена на фронт по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

«В зону проведения специальной военной операции по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова доставлен 186-й по счёту гуманитарный конвой из Башкортостана», — сообщил Кирилл Первов.

Сбор гуманитарной помощи организовали правительство Башкирии, министерства и ведомства республики, муниципалитеты, общественные организации, волонтёры и неравнодушные жители.

Адресная помощь доставлена бойцам из Башкирии, которые выполняют боевые задачи в 23 воинских подразделениях.

Ранее «Башинформ» сообщал о прибытии на передовую 185-го гуманитарного конвоя.