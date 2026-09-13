Участник СВО из Башкирии спас раненых под обстрелом

Участник СВО из Башкортостана Алексей Васильев представлен к государственной награде за спасение раненых под обстрелом.
Как сообщает канал «Башкирский батальон», ефрейтор Васильев с позывным «Мир» служит в составе батальона имени Александра Доставалова в должности механика-водителя-санитара медицинского взвода.
Во время эвакуации раненых с передовой автомобиль Васильева попал под обстрел противника. Благодаря правильным и оперативным действиям военнослужащего удалось сохранить жизнь бойцов и спасти технику.
За отвагу и мужество, проявленные в зоне специальной военной операции, Алексей Васильев награждён медалями Суворова, «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и представлен к ещё одной государственной награде.
Ранее школьники Уфы встретились с танкистами батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан».
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