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17:19 (UTC+5), 13 Сентября 2026

Участник СВО из Башкирии спас раненых под обстрелом

Фото: канал «Башкирский батальон» | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Участник СВО из Башкортостана Алексей Васильев представлен к государственной награде за спасение раненых под обстрелом.

Как сообщает канал «Башкирский батальон», ефрейтор Васильев с позывным «Мир» служит в составе батальона имени Александра Доставалова в должности механика-водителя-санитара медицинского взвода.

Во время эвакуации раненых с передовой автомобиль Васильева попал под обстрел противника. Благодаря правильным и оперативным действиям военнослужащего удалось сохранить жизнь бойцов и спасти технику.

За отвагу и мужество, проявленные в зоне специальной военной операции, Алексей Васильев награждён медалями Суворова, «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и представлен к ещё одной государственной награде.

Ранее школьники Уфы встретились с танкистами батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан».

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