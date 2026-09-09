В зоне СВО наградили героев батальона имени Салавата Юлаева из Башкирии

В зоне СВО состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим батальона имени Салавата Юлаева.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач награды получили четверо бойцов. Медали Жукова вручены старшему сержанту Шамилю Магомедову и старшему сержанту Андрею Бережных, медаль Луки Крымского получил инструктор-санитар Айнур Булякулов, а медаль «За отвагу» — рядовой Эдуард Гарайшин.

Как сообщает канал батальона в соцсетях, Айнур Булякулов в феврале 2026 года под обстрелом в одиночку оказал первую помощь трём тяжелораненым бойцам и оставался с ними до прибытия эвакуационной группы. Благодаря его хладнокровию и профессиональным действиям удалось сохранить жизни военнослужащих, которые могли погибнуть.

Шамиль Магомедов проявил героизм во время атаки беспилотника ВСУ. Он закрыл собой вход в укрытие, где находились его подчинённые, приняв на себя основной удар. Получив множественные ранения, он не допустил гибели личного состава.

Андрей Бережных в ходе выполнения боевой задачи руководил действиями подразделения. При этом он лично уничтожил БПЛА противника со снарядом, что позволило предотвратить возможные потери среди военнослужащих.

А рядовой Эдуард Гарайшин, выполняя задачи по прикрытию государственной границы в Белгородской области, только за период с декабря 2025 года по январь 2026 года уничтожил 14 FPV-дронов противника. Его действия позволили защитить военнослужащих, мирных жителей и объекты инфраструктуры региона.

Ранее участника СВО с позывным «Физрук» из Архангельского района наградили медалью генерала Шаймуратова.