Физрук из Башкирии получил высокую награду в зоне СВО

Боец СВО с позывным «Физрук» из Архангельского района удостоен высокой награды – медали генерала Шаймуратова. Награда стала признанием его мужества и верности присяге, рассказал глава района Айрат Саитгалин.
Военнослужащий такой позывной выбрал неслучайно. До того, как сменить школьный свисток на обмундирование, он преподавал физическую культуру в одном из школ района. В 2023 году житель Архангельского района заключил контракт с Минобороны РФ.
Сегодня «Физрук» служит в 116-й отдельной бригаде особого назначения, во втором батальоне имени Салавата Юлаева. В составе минометного расчета выполняет сложнейшие боевые задачи. Педагогический опыт не прошел бесследно: ответственность за товарищей и железная воля стали его главными союзниками на передовой. За время службы «Физрук» проявил себя как человек исключительной выдержки и дисциплины.
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