В Башкирии расширили льготы на лес для участников СВО и их семей

Согласно внесённым изменениям, льготная ставка платы по договору купли-продажи лесных насаждений теперь распространяется не только на самих участников СВО, но и на членов их семей, в том числе семьи погибших, умерших от ранений, а также пропавших без вести бойцов.

Кроме того, в перечень льготников включены граждане, у которых в пожаре сгорели дома и постройки, а также волонтёры, работающие в зоне СВО.

Что касается сроков действия льгот, то для всех участников СВО и членов их семей сниженная цена будет действовать как минимум до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Для участников СВО, ставших инвалидами вследствие ранения или заболевания, полученных в ходе боевых действий, а также для членов семей погибших бойцов льготная ставка устанавливается бессрочно.

Древесина, приобретаемая по льготной цене, предназначена для отопления индивидуальных жилых домов и надворных построек, а также для восстановления жилья после пожаров.

Ранее ЦУР Башкирии отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей, сообщал «Башинформ».