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10:18 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Лейтенант СВО из Башкирии приехал домой, чтобы проводить дочь в 1 класс

Фото: соцсети Урала Кильсенбаева | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Накануне, в День знаний, в Башкирию в краткосрочный отпуск приехали бойцы — отцы и старшие братья школьников, у которых начался новый учебный год. Один из них — лейтенант медицинской службы Булат Чанышев проводил вчера в первый класс свою дочь.

О военнослужащем рассказал первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

По словам Урала Кильсенбаева, Булат Чанышев ушёл на СВО летом 2024 года. Сейчас он служит ведущим оториноларингологом в военно-полевом госпитале. Как отметил Урал Кильсенбаев, эта специальность на передовой невероятно важна, поскольку основные боевые действия связаны именно со взрывными устройствами, а не со стрелковыми.

«Булат фактически с нуля создал и наладил всю систему профильной медицинской помощи, проводя сложнейшие операции. Настоящий профессионал с золотыми руками. За время службы Булат проконсультировал более 2100 пациентов, прооперировал и пролечил свыше 1000 бойцов. Причём в условиях полевого госпиталя он впервые внедрил сложные плановые операции — на его счету уже более 100 риносептопластик, десятки тимпанопластик и полисинусотомий. Ювелирная работа, которая возвращает ребят к полноценной жизни», — рассказал первый вице-премьер.

Вчера Урал Кильсенбаев встретился с Булатом Чанышевым и по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова наградил его медалью генерала Шаймуратова.

«Особенно порадовали слова Булата Финатовича о том, что за семью, которая находится здесь в Уфе, он не беспокоится. Поддержка оказывается своевременно и в полном объёме, и этот факт позволяет ему спокойно выполнять свой долг», — отметил Урал Кильсенбаев.

Ранее старший преподаватель военно-учебного центра одного из университетов Рустэм Шагабутдинов рассказал «Башинформу» об СВО, бойцах и надежде на будущее.

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