Подполковник из Башкирии откровенно рассказал об СВО, бойцах и надежде

Мы видели, как инструкторы готовили вчерашних трактористов, строителей, вахтовиков, а также учителей и врачей и представителей других гражданских профессий держать в руках оружие, работать в штурмовых группах, оказывать раненым товарищам первую медицинскую помощь. Рядом с ними находились офицеры подразделений полка. Они тоже учились — руководить бойцами, понимать их и поднимать в бой.

Жители Башкирии подписывали контракт с Минобороны РФ не ради денег, которые, конечно, тоже стали немаловажным фактором для солдат, а для защиты Родины, подчёркивал Рустэм Шагабутдинов. «Настоящие добровольцы, идейные и мотивированные», — говорил он под знойным солнцем и в пыли полигона, поднятой боевой техникой.

Рустэма Рафиковича назначили заместителем командира 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе с позывным «Банкир». Казалась бы, штабная должность и служба за письменным столом. Но не для Шагабутдинова. Про него говорили, что для подполковника важно быть рядом с человеком, чувствовать его, чтобы понять, кто он и на что способен. Сидя в кабинете, это невозможно.

Чтобы понять, о чём речь, надо рассказать о том, кто он сам — Рустэм Шагабутдинов. Честно говоря, он не охотно рассказывает о себе. Больше любит говорить о друзьях, товарищах, коллегах. Но в эксклюзивном интервью «Башинформу» всё же раскрыл некоторые факты из своей жизни.

Рустэм Шагабутдинов родился в Уфе, в простой рабочей семье. Отец, Рафик Гильмутдинович, работал водителем на Уфимском приборостроительном объединении, мама, Альфия Галлямовна, — мастером цеха того же завода. От отца Рустэм перенял порядочность и исполнительность, от мамы — хозяйственность и дисциплину. Эти качества стали его стержнем на всю жизнь.

В юности Рустэм серьёзно занимался фехтованием на шпагах, хотя пришёл в спорт поздно — почти в 14 лет. Становился бронзовым призёром чемпионата России в составе команды Башкирской АССР, выигрывал Всероссийский турнир на приз дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева, который лично вручал награду молодому Шагабутдинову в своём парадном кителе.

«Спорт дал мне дисциплину, умение работать в команде, требовательность к себе. Всё это потом пригодилось в жизни, — вспоминает Рустэм Шагабутдинов. — Военных в нашей семье не было, но я всегда мечтал стать офицером, носить погоны. Мой двоюродный брат поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, и я пошёл за ним. Выбрал профессию политработника, замполита. В училище я был секретарём парторганизации, получил знак отличника учёбы. После выпуска служил в Польше. Потом в Уфимском вертолётном училище, в котором прошёл путь от командира взвода до заместителя комбата по воспитательной работе, стал подполковником. Затем перешёл в Уфимский юридический институт МВД РФ. В 39 лет получил звание полковника внутренней службы. Уволился по выслуге лет. Но энергии было через край, хотелось работать дальше».

Судьба Рустэма Рафиковича заложила крутой вираж, он начал трудиться в банке. Начинал начальником кредитного отдела. В 2010 году его назначили управляющим филиала банка. В 2012 году Шагабутдинова признали лучшим региональным руководителем. По его словам, это всё результат работы с людьми. Шагабутдинов всегда верил, что всё зависит от команды, и старался её не разваливать, а создавать условия для работы. Правда, признаётся он, у него есть недостаток.

«Плохо делегирую, привык делать всё сам», — сказал Рустэм Шагабутдинов.

В 2015 году Рустэм Шагабутдинов ушёл из банка. Уволился по собственному желанию и вернулся к своей гражданской специальности. Работал в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе, организовал кадетские казачьи классы. Потом его пригласили в Институт истории и государственного управления, в котором создал клуб допризывной подготовки студентов. Работа с юношами не была формальностью. Их учили ходить строем, чеканить шаг, сборке-разборке автомата АК. Дошло до того, что в классе установили армейскую кровать и парней учили заправлять постель. Словом, учили всему, что пригодится в армии.

А в ноябре 2021 года стал помощником ректора одного из университетов в Уфе по военному образованию. До начала специальной военной операции оставалось три месяца.

«В феврале 2022 года у меня не возникло ни тени сомнения, где я должен быть. Я кадровый военный, и меня всю жизнь не отпускала мысль, что я должен пройти через войну. Ещё курсантом писал рапорт в Афганистан — отказали. В Чеченскую кампанию не пустили, поскольку из учебных подразделений не отправляли. А тут понял, что моё время пришло. Тогда мне было 59, не проходил по возрасту. Но я искал любую возможность. В Центральном военном округе мне предложили должность в формируемой 25-й армии. Согласился и уже собирал сумку уйти на фронт через Екатеринбург. Но потом в нашей республике вовремя началось формирование полка „Башкортостан“. Поступило предложение стать замполитом полка. Я согласился не раздумывая», — рассказал Рустэм Шагабутдинов.

В сентябре 2023 года мотострелковый полк «Башкортостан» приступил к выполнению боевых задач, и первую из них поставили уже через месяц. Рустэм Шагабутдинов говорит, что тот момент запомнился ему так ярко, будто произошёл только вчера. Тогда их подразделение вышло на минное поле в Серебрянском лесничестве. Перед выходом на боевое задание командир полка направил замполита поднять моральный дух личного состава.

Был и такой случай. В одной из рот перед выходом на выполнение боевой задачи Шагабутдинову приказали довести до личного состава боевое распоряжение и поднять морально-психологическое состояние бойцов, убывающих на выполнение задания. Подполковник приехал к ним ночью, поговорил с каждым офицером. Наутро все ушли на ЛБС. «Банкир» обратился к солдатам и предложил пойти вместе с ними.

«Бойцам сказал: „Если надо, я пойду с вами“. Они ответили: „Не надо, товарищ подполковник, мы сами“. И они пошли. Тогда я обратился к ним и сказал: „Берегите себя“. А получил в ответ: „Вы берегите себя, товарищ подполковник“. Замполиту формально запрещено участвовать в активных боях, но я считал, что должен знать, чем дышит солдат, и видеть всё своими глазами», — продолжает рассказывать Рустэм Шагабутдинов.

В тот же вечер на этой территории прилетел дрон «Баба-яга», сбросил два заряда, «Банкир» едва успел укрыться в блиндаже. Один из осколков сейчас лежит в музее уфимского военного учебного центра.

Однажды Рустэм Шагабутдинов сопровождал одного из командиров общевойсковой армии до линии боевого соприкосновения. Офицеры попали под кассетный обстрел и были вынуждены прыгать в окоп с высоты человеческого роста. При этом «Банкир» получил серьёзную травму. Несмотря на это, он прошёл с командиром более 10 километров.

«Мы дошли до назначенной точки. Тогда я сказал, что не могу идти, а командир ответил: „Наберут в армию не бегающих замполитов“. Я ему: „Если бы каждый шестидесятилетний офицер так бегал…“. Он только посмотрел и ничего не сказал. В общем, всякое бывало», — рассказывает с улыбкой Рустэм Шагабутдинов.

Рустэм Рафикович вернулся в родной город в начале 2025 года. Его не списали. Но усугубилось давнее заболевание, которое уже не позволяло бегать наравне с солдатами на переднем крае. Однако подполковник не забывает родной полк. Он возглавил ветеранское движение полка «Башкортостан». Военнослужащие воинской части, вернувшиеся с фронта, приняли решение ежегодно проводить встречи в День ветеранов боевых действий, приурочив их ко дню рождения полка.

«Бывает, в Уфе встречаются мои бывшие подчинённые, прибывшие в краткосрочный отпуск. Может, я сам и не всех-то и помню, но они помнят. Мы вспоминаем службу. Не скрою, меня они благодарят. Их слова дороже любых наград, — продолжает размышлять Рустэм Шагабутдинов. — Не хвалюсь, но горжусь тем, что никогда не боялся идти вперёд. И даже сейчас, когда меня уже нет в полку, ко мне обращаются бойцы, и я стараюсь помочь им и их родным».

Теперь у Шагабутдинова новая миссия. Он говорит, что надо вернуть солдат к жизни и помочь им чувствовать себя нужными. СВО закончится победой России. И страна, республика должны достойно встретить своих сыновей, подчёркивает подполковник.