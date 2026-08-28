Ветеран СВО предложил построить в Башкирии всесезонный горнолыжный комплекс

Финалист программы «Герои Башкортостана» Олег Конев представил проект горнолыжного комплекса в Стерлитамаке. Ветеран СВО выступил с инициативой на предпринимательском часе, который прошёл в администрации города.
Олег Конев представил проект по созданию всесезонного комплекса проката спортивных товаров в строящемся микрорайоне Радужный. По его плану, планируется организовать прокат тюбингов, лыж, а также сноуборд-парк и горный склон. Комплекс может стать первым в Башкирии объектом, работающим круглый год независимо от погодных условий.
Олег Николаевич Конев — ветеран специальной военной операции, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Стерлитамаке и финалист республиканской кадровой программы «Герои Башкортостана». Подробнее о нём читайте в этой публикации «Башинформа».
Ранее директор департамента правительства Башкирии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, ветеран Айдар Шаяхметов рассказал, как поддержать вернувшихся с фронта.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.