Ветеран СВО предложил построить в Башкирии всесезонный горнолыжный комплекс

Финалист программы «Герои Башкортостана» Олег Конев представил проект горнолыжного комплекса в Стерлитамаке. Ветеран СВО выступил с инициативой на предпринимательском часе, который прошёл в администрации города.

Олег Конев представил проект по созданию всесезонного комплекса проката спортивных товаров в строящемся микрорайоне Радужный. По его плану, планируется организовать прокат тюбингов, лыж, а также сноуборд-парк и горный склон. Комплекс может стать первым в Башкирии объектом, работающим круглый год независимо от погодных условий.

Олег Николаевич Конев — ветеран специальной военной операции, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Стерлитамаке и финалист республиканской кадровой программы «Герои Башкортостана». Подробнее о нём читайте в этой публикации «Башинформа».

Ранее директор департамента правительства Башкирии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, ветеран Айдар Шаяхметов рассказал, как поддержать вернувшихся с фронта.